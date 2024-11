Cinc novetats a la llista de Koldo per a la Nations

La selecció afronta el doble compromís a la Nations League, davant de Moldàvia –demà a l’Estadi Nacional– i contra Malta –dimarts vinent i que servirà per tancar la competició. Per a aquesta finestra, el tècnic, Koldo Álvarez, ha introduït fins a cinc novetats a la convocatòria respecte a la darrera llista per als partits davant Moldàvia –també de la Nations League– i l’amistós contra San Marino.

Aron Rodrigo, futbolista de l’SD Osca B i fill del secretari general de la FAF, David Rodrigo, és la gran novetat per ser la primera citació amb l’absoluta i tornen Biel Borra, Chus Rubio, Èric de las Heras i Albert Reyes. Pel que fa a les baixes, Berto Rosas no hi serà davant Moldàvia per sanció –sí contra Malta–, per lesió es perdran els dos partits Marc Valés i Àlex Martínez, i per decisió tècnica, Èric De Pablos i Luis Blanco. D’altra banda, la selecció sub 19 disputarà avui a les set de la tarda a la Borda Mateu el segon partit del Preeuropeu, davant Hongria. Els nois d’Óscar Sonejee van caure al primer partit davant Alemanya per 2 a 0.