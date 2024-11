Aixàs no vol lamentacions

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va voler treure ferro a la situació negativa per la qual està passant l’equip amb relació a les múltiples lesions, i va mostrar confiança que pugui fer avançar la situació tot i els contratemps. El màxim dirigent va admetre que l’equip està rastrejant el mercat a la recerca d’un temporer que cobreixi el temps de baixa de Lammers, però sense assegurar el cent per cent que l’entitat acabi fitxant si no es troba algun interior interessant.

“Crec que tenim un bon equip i que podem tirar endavant aquesta situació”

“Ens hem de deixar de preocupar perquè més que preocupar, ens estem lamentant massa”

“És difícil de trobar alguna peça que encaixi en la situació actual que tenim” Gorka Aixàs, President del MoraBanc Andorra

Tot i admetre que la plaga de lesions que està patint l’equip és “mala sort”, Aixàs va apel·lar a “deixar de preocupar-nos, perquè més que preocupar-nos ens estem lamentant massa en general nosaltres mateixos, i també per mimetisme la gent que tenim al voltant”. A més, va afegir que “a tots els equips es lesionen jugadors i passen moments com aquests, nosaltres no som diferents. Sembla que no pot ser tenir tantes lesions a la vegada, però sí que pot ser, i el que no podem fer és lamentar-nos”. Alhora, el màxim responsable de l’entitat va trencar una llança en favor de la plantilla en indicar que “crec que tenim un bon equip, que podem tirar endavant aquesta situació, evidentment amb moments on tocarà prémer més les dents, però és el que toca i tenim jugadors i entrenadors preparats per passar una situació com aquesta”, a més de cloure que “a l’estiu vam fer un equip pensant que podien passar tantes coses, tot i que no tantes baixes, i hem de ser capaços de tirar-ho endavant, sabem que serà un moment complicat, però la temporada és llarga i en sortirem millor”.

El president també va referir-se a les possibilitats de fitxar un temporer i va admetre que “anem mirant”, tot i reconèixer que “no és un moment fàcil” pel que fa al mercat. Sobre una hipotètica contractació, va destacar que “amb el que tenim no crec que haguem de fitxar alguna cosa que sigui similar al que ja tenim, i fitxar un jugador que sigui diferencial tampoc podem, perquè aviat recuperem el que tenim lesionat”, i va cloure que “és difícil de trobar alguna peça que encaixi en la situació actual que tenim, seguim atents, però som els que som i amb això hem de tirar endavant”.

Per últim, Aixàs va lloar el pas endavant d’Aaron Ganal i no va voler parlar dels últims arbitratges que ha patit l’equip.

LAMMERS, OPERAT

El pivot del MoraBanc Andorra Ben Lammers va ser operat ahir amb èxit a l’Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, de la fractura proximal del quart metacarpià de la mà dreta que va patir dissabte passat al duel davant de l’UCAM Múrcia. El nord-americà va ser intervingut pel doctor Sergi Barrera, el mateix que va operar fa tot just unes setmanes Shannon Evans també per una fractura a la mà.

Des del club no van voler aventurar-se amb el període de baixa i van assenyalar que l’evolució marcarà la disponibilitat del jugador tricolor, tot i que la previsió és que pugui estar prop d’un mes allunyat de les pistes.