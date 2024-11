Tram final de pretemporada per a Esteve i Del Rio

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip nacional d’esquí de fons de la FAE prepara la recta final de la pretemporada abans d’arrencar les primeres curses amb dues estades de preparació a Noruega i a Suïssa. En el cas d’Irineu Esteve, que debutarà abans en competició, es troba actualment a Escandinàvia, mentre que Gina del Rio, que començarà a competir una setmana més tard, es troba exercitant-se actualment a Davos.

Esteve va realitzar un bloc de pretemporada a Font Romeu i posteriorment va desplaçar-se cap a Noruega amb el seu equip, el Team Aker Daehli, on està realitzant un primer bloc d’entrenaments d’intensitat, tal com va explicar en una entrevista al Diari en unes setmanes importants per adaptar-se al nou material i per conèixer-se amb el seu nou skiman. El fondista debutarà en competició en dues curses FIS a Beitostoelen (Nourega) el 22 i 23 de novembre, i la setmana següent (del 29 a l’1 de desembre) s’estrenarà a la Copa del Món a Ruka, Finlàndia. Gairebé sense descans, del 6 al 8 de desembre afrontarà la segona cita del circuit mundial a Lillehammer, a Noruega.

Per la seva banda, Gina del Rio està preparant la seva estrena a la competició amb una estada a Suïssa. La fondista va desplaçar-se a Ramsau (Àustria) a l’octubre i actualment es troba a Davos, realitzant una concentració de deu dies fins dimecres que ve juntament amb el responsable de la secció de fons, Xabier del Val, l’entrenador Marc Puigsubirà i el fisioterapeuta Natxo Martín. En el seu cas, l’estrena en curses arribarà el 30 de novembre i l’1 de desembre amb dues curses FIS a Goms (Suïssa), i està previst en el futur que faci el salt a la Copa del Món.