L’FC Andorra es mostra preparat per assaltar el camp del Nàstic

L’FC Andorra va recuperar el somriure després del triomf contra el Barakaldo que va tallar la ratxa de quatre partits sense vèncer, i ja pensa en la nova prova de foc que tindrà diumenge al camp del Nàstic de Tarragona, un altre dels equips cridats a estar a la part alta de la classificació. Un dels jugadors de la plantilla, el defensa César Morgado, va admetre que “quan guanyes les setmanes són molt bones, diferents, i es respira aquella energia de positivitat que ja ens feia falta després dels dos últims partits que havíem tingut a casa”, i va afegir que “vam fer partits bons, però no vam guanyar, i l’últim matx sí que el vam poder culminar davant d’un equip que venia a la part alta i que estava fent les coses molt bé”.

“Quan guanyes les setmanes són molt bones i es respira aquella energia de positivitat” César Morgado, Jugador de l’FC Andorra

Però el futbol no s’atura i els tricolors pensen ja en la visita al Nou Estadi de Tarragona de diumenge vinent, i Morgado va assenyalar que “és un equip força complicat com ja va demostrar l’any passat, és un equip molt intens, que domina bé la pilota aturada i té jugadors molt bons que segur que estaran lluitant a dalt”. A més, va destacar que “és un camp i un escenari supermaco perquè nosaltres puguem assaltar-lo, puguem guanyar aquesta setmana i gaudir-ho, i treballarem perquè sigui així”. Per últim, va cloure que “en tenim moltes ganes perquè és un partit molt maco, i tant de bo siguem capaços d’endur-nos els tres punts”.