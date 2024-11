Una gran amenaça per a l’esquí

El canvi climàtic és (i serà segons els experts) una amenaça per a la humanitat en els pròxims anys. Sense anar més lluny, bona part dels líders mundials es troben reunits aquests dies a Bakú, a l’Azerbaidjan, per analitzar-ne l’impacte i les possibles mesures per pal·liar-lo a la COP29, la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides. I l’esport no és aliè a aquest fenomen natural, especialment els que es fan a l’aire lliure i depenen del medi ambient, com ara l’esquí. Sense anar més lluny, la temporada passada va ser en la que més curses de la Copa del Món es van haver de suspendre de les cinc últimes edicions a causa del temps, amb un total de 16 proves cancel·lades de les 90 que hi havia programades al llarg de la temporada.

“El canvi climàtic és una amenaça existencial per a l’esquí i el surf de neu” Johan Elisach, President de la FIS

La FIS (Federació Internacional d’Esquí) n’es conscient, i per això va anunciar un acord amb la WMO (Organització Meteorològica Mundial, per les sigles en anglès) de les Nacions Unides, amb l’objectiu de crear consciència sobre el fet que els esports d’hivern, i també el turisme, afronten un futur incert degut al canvi climàtic. De fet, el president de la FIS, el suec Johan Elisach, va assenyalar que “la crisi climàtica és, òbviament, molt més gran que la FIS o l’esport, és una autèntica crisi per a la humanitat”, i entrant en detall en l’aspecte esportiu, va destacar que “el canvi climàtic és simplement una amenaça existencial per a l’esquí i el surf de neu”, a més de cloure que “seríem negligents si no perseguim tots els esforços possibles arrelats en la ciència i l’anàlisi objectiva, això és el que intentem seguir amb aquesta associació amb la WMO”.

I és que les dades evidencien que les coses no van pel bon camí. La temporada passada, la FIS va organitzar 616 proves de la Copa del Món entre totes les disciplines i se’n van haver de cancel·lar 26. Però la xifra és molt més preocupant en relació amb l’esquí alpí (l’única modalitat de la qual hi ha dades dels cinc últims anys), amb la suspensió la temporada passada d’un total de 16 curses de les 90 previstes, segons les dades de la FIS, un 18%. Per veure unes xifres similars s’ha d’anar a la temporada 2019-2020, quan es van cancel·lar 19 de les 85 curses previstes, el 22,35%, tot i que és una xifra que té trampa, ja que d’aquestes 19, 13 van cancel·lar-se al tram final del curs quan va esclatar la pandèmia de la covid, i no pas per aspectes meteorològics. La temporada següent (2020-2021), es van acabar cancel·lant sis proves de les 72 que hi havia previstes, una xifra que va passar a zero al curs 2021-2022 (les dades inclouen només les proves que es cancel·len definitivament, no les que es canvien de dia o es mouen a altres estacions). Per últim, la campanya 2022-2023 de la Copa del Món d’esquí alpí es van acabar suspenent nou carreres de 85.