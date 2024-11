El comú de la capital patrocinarà la base del MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella i el MoraBanc Andorra han renovat el conveni de col·laboració entre les dues parts per vuitena temporada consecutiva, amb la principal novetat que el patrocini d'enguany anirà destinat a la base del club. "Quan la nova corporació vam voler renovar el conveni, teníem clar que era un sí, però li volíem donar una volta", ha assenyalat el cònsol Major de la capital, Sergi González, que ha afegit que "ens agradaria que estigués més arrelat a la base i les famílies". Per la seva banda, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha destacat que "hem fet una volta més al patrocini i l'hem acabat d'arrodonir", i ha afegit que "la corporació tenia una clara vocació en arrodonir el tema a l'escola i la base perquè tenim a més de 300 famílies jugant".

El logotip de la capital apareixerà als pantalons de totes les categories de la base com ja passava l'any passat, i enguany també ho farà als equips de l'escola i de minibàsquet. A més, el duel d'aquest diumenge davant de l'Unicaja al Poliesportiu serà el partit d'Andorra la Vella i es farà la presentació de l'escola de bàsquet.

Pendents del mercat



Durant l'acte de presentació del patrocini, el president Gorka Aixàs ha analitzat el moment del club i sobre la possible incorporació d'un pivot ha assenyalat que "estem mirant, no és un moment fàcil, i no crec que hàgim de fitxar una cosa similar al que tenim, i tampoc podem fitxar alguna cosa diferencial perquè en poc temps ens recuperarem de les baixes". A més, en l'àmbit de les lesions ha afirmat que "ens hem de deixar de preocupar perquè més que preocupar-nos ens estem lamentant massa en general", i ha clos que "crec que tenim un bon equip, i podem tirar endavant aquesta situació".