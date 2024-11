La sub 19 planta cara, però cau amb Alemanya (2-0)

La selecció sub 19 va encetar el Preeuropeu que es disputa el país amb una derrota per 2 a 0 contra Alemanya en un duel en què dues fogonades del conjunt teutó van ser suficients perquè s’endugués els tres punts davant d’uns tricolors voluntariosos que van tenir el gol en diverses ocasions, i que no van perdre la cara al partit en cap moment tot i tenir al davant jugadors Top mundials de la seva edat, amb uns quants amb experiència ja a la Bundeslliga, la màxima competició d’Alemanya.

La primera jugada atacant va ser tricolor, amb una internada per la banda dreta, però els alemanys van poder colpejar ben de pressa després que Ramsak, jugador del Leipzig, obrís el marcador amb tot just set minuts de joc després d’una acció per la banda esquerra. Tot i el gol, Andorra seguia ben plantada sobre la gespa i ho provava, com amb un centre-xut d’Albert Solanes que el porter alemany va enviar a córner, però sense acabar de generar ocasions del tot clares. A l’altra banda, era difícil saber si Alemanya anava amb la marxa reductora o és que no podia, però la realitat és que tampoc creava ocasions de perill extrem. I no perquè no tingués qualitat, que li’n sobrava, amb jugadors com Kabar (Borussia Dortmund), Moerstedt (Hoffenheim), Ouerdraogo (Leipzig), tots tres amb minuts jugats aquesta temporada a la Bundeslliga.

A la represa, la primera va ser tricolor, amb una passada interior per a Jan Gumà que el davanter del Gimnàstic de Manresa va rematar al lateral de la xarxa. I el que va acabar arribant va ser el 2 a 0 de Brunner (jugador del Bruges de la primera belga) que sentenciava el partit després d’un penal comès per Simonet. Gumà va tornar a apropar-se amb perill en una contra, però el marcador ja no es va tornar a moure i Alemanya en va tenir prou amb dues fogonades per endur-se els tres punts. Però més enllà de la derrota, la notícia negativa va ser la lesió de Pol de la Rosa, substituït a la primera part per problemes al genoll i que va semblar greu.

A l’altre partit de la jornada que va encetar el Preeuropeu, Hongria va imposar-se a Xipre per 1 a 3. Németh va obrir el marcador per als magiars i Tzouliou va empatar just abans del descans. A la represa, els gols de Vidnyánszky i Varga al tram inicial van donar els tres punts al conjunt hongarès. Hongria serà, precisament, el segon rival d’Andorra en el duel que es disputarà divendres, també a les 19.00 hores, a la Borda Mateu. Els d’Òscar Sonejee tancaran el Preeuropeu contra Xipre dilluns.