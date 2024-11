Lammers s’haurà d’operar i el MoraBanc està atent al mercat

El MoraBanc Andorra segueix rebent males notícies en forma de lesions i Ben Lammers haurà de passar demà pel quiròfan. El pivot nord-americà va fer-se mal dissabte passat al duel contra l’UCAM en una lluita pel rebot amb Birgander i ja no va poder tornar a jugar més. Les proves mèdiques realitzades al jugador van determinar que pateix una fractura proximal del quart metacarpià de la mà dreta, que farà que hagi de ser operat. Tot i que el comunicat mèdic de l’entitat tricolor detalla que “el resultat de la intervenció quirúrgica determinarà el temps de baixa”, la previsió és que hagi d’estar prop d’un mes i mig de baixa, com a mínim.

Aquesta baixa deixa com a únic pivot pur de l’equip Felipe dos Anjos, tot i que Llovet també pot jugar de cinc i Doumbouya podria fer-ho si fos necessari, i per això la direcció esportiva del MoraBanc torna a rastrejar el mercat per si es pogués incorporar algun temporer per suplir l’absència de Lammers. Això, però, no significa que l’entitat tricolor acabi fitxant sí o sí un rencanvi, sinó que tot dependrà de les opcions que acabi proporcionant el mercat, i si n’hi ha alguna que satisfaci la direcció esportiva, com va passar quan va lesionar-se Evans i el MoraBanc va buscar un base, i finalment no va incorporar ningú com sí que va fer la setmana passada amb les baixes de Bassas i Luz.

Mentrestant, l’equip segueix preparant el partit de diumenge a la tarda davant de l’Unicaja al Poliesportiu.