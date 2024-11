L’Estadi Eslàlom Creand estarà operatiu enguany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els esquiadors de la FAE tindran des d’aquesta temporada d’hivern a la seva disposició l’Estadi Eslàlom Creand de Soldeu, una pista d’entrenament de primer nivell i d’alt rendiment exclusiva per als entrenaments d’alta competició. Aquesta instal·lació la podran utilitzar tant els esquiadors nacionals com aquells vinguts de fora. Aquest nou espai d’entrenament està situat a la pista negra Eslàlom, just a tocar de l’Avet, pista habitual a la Copa del Món, i que està previst que repeteixi el 2027 amb curses tècniques del circuit mundial. A més, aquesta temporada, el 3 i 4 de febrer, rebrà dos gegants masculins de la Copa d’Europa.