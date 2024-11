Estada de pretemporada dels equips EEBE de la federació a Itàlia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) de la federació segueixen posant-se a punt per a la temporada amb una doble estada de preparació a Val Senales (Itàlia). En el cas del conjunt sub 16, va estar deu dies a l’estació italiana per seguir amb els entrenaments, on els joves esquiadors van trobar “una neu dura que va permetre fer uns bons entrenaments”, segons el responsable tècnic, Pol Carreras. Els membres de l’equip tornaran a fer una nova estada del 23 de novembre al 8 de desembre.

Pel que fa a l’equip sub 19, va arribar dilluns a Itàlia, on estarà fins dimarts vinent amb una expedició de nou esquiadors i dos tècnics. L’objectiu és “seguir desenvolupant el pla i automatitzant moviments”, així com fer entrenaments “amb situacions de competició”, tal com va assenyalar el responsable, Xavier Salarich.