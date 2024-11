La sub 19 perd contra Alemanya (2-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció sub 19 ha perdut per 2-0 davant d'Alemanya a l'estrena del Preeuropeu de la categoria que se celebra a Andorra la Vella. Tot i donar la cara i tenir opcions de marcar en diverses ocasions, un parell de fogonades del conjunt teutó han estat suficients per sumar els tres punts. Ramsak ha obert el marcador al minut 8 després d'una passada de la mort, i Brunner ha fet a la segona meitat el 2-0 que acabaria sent definitiu després d'un penal comès per Simonet. Andorra ha continuat buscant, almenys, el gol de l'honor, però no s'ha mostrat efectiva, i ha acabat caient per 2-0 davant d'un equip plagat d'estrelles mundials de la seva generació, amb diversos jugadors que han debutat a la Bundesliga.

Els tricolors s'enfrontaran divendres a Hongria, i tancaran el Preeuropeu dilluns, en aquest cas a l'Estadi Nacional, davant de Xipre.

FITXA TÈCNICA:

ALEMANYA 2: Schmitt; Kabar, Dal, Decker, Hennig; Brunner, Ramsak, Kritzer, El Mala; Osawe i Moerstedt.

ANDORRA 0: Aroca; García, Simonet, Cornella, De Sa; Santaella, De la Rosa, De Lima, Solanes; Guma i Rodríguez.

CANVIS: Hermann per El Mala (63’); Bulut per Hennig (71’); Ouedraogo per Moerstedt (71’); Jeltsch per Osawe (77’) i Darvich per Kritzer (77’) -Alemanya-; Miranda per De la Rosa (26’); Anglada per Santaella (62’); Agharbi per Jan R. (62’); Didi per Cerni G. (78’) i Arderiu per Guma (78’) -Andorra-.

GOLS: 1-0, Ramsak (8’); 2-0, Brunner de penal (55’).

ÀRBITRE: Sayat Karabayev (Kazakhstan).

TARGETES: Groga a Jeltsch -Alemanya- Guma, Santaella i Anglada -Andorra-.

ESTADI: Borda Mateu, 407 espectadors.