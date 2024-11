La sub 19 obre el Preeuropeu de casa davant de la potent Alemanya

Andorra acull des d’avui un dels tornejos de la fase de classificació per a l’Eurocopa sub 19 de futbol que té com a plat fort la presència d’Alemanya, una de les potències del futbol continental. I aquest serà precisament el primer rival de la selecció nacional sub 19, que des de les 19.00 hores es veurà les cares amb el conjunt teutó a la Borda Mateu, l’escenari de cinc dels sis partits d’aquest Preeuropeu amb l’única excepció de l’Andorra-Xipre de dilluns vinent, que es disputarà a l’Estadi Nacional perquè els dos duels s’han de jugar a la vegada.

“Som conscients d’on estem i els rivals que tenim al davant, però no volem renunciar a res”

Òscar Sonejee, Seleccionador sub 19



Tot i ser conscients de la superioritat manifesta del rival, el seleccionador sub 19, Òscar Sonejee, va mostrar-se “amb molta il·lusió, amb moltes ganes i supercontents per poder gaudir d’aquest esdeveniment”, i també satisfet “pel que crec que és un luxe per a nosaltres, per al país i per als amants del futbol”. Sobre l’estat de la sub 19, el tècnic va destacar que “com a equip estem molt motivats perquè juguem a casa i perquè venim d’uns anys obtenint resultats molt bons a nivell de base”, a més de destacar que “som conscients d’on estem i els rivals que tenim al davant, però no volem renunciar a res”. Per últim, Sonejee va cloure que “hem demostrat que som un equip molt incòmode i intentarem complicar el matx moltíssim a Alemanya, a Hongria i a Xipre, i sempre somiar, perquè per això estem aquí treballant”.

La convocatòria té majoria de jugadors del juvenil de l’FC Andorra (13), i hi ha jugadors de clubs com l’Inter, la Montañesa, el Mercantil o el Gavà.