Pedalada solidària per recollir joguines per Nadal

L’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) organitzarà el 14 de desembre Joguines per quilòmetres, una sortida solidària que tindrà com a objectiu recaptar joguines per als nens més desafavorits. Es tracta d’una sortida social que tindrà dos recorreguts, tots dos amb sortida des del Bici Lab. El primer tindrà 100 quilòmetres i arribarà fins a Bellver de Cerdanya, i el segon en tindrà 200 i arribarà fins a Matemale i Les Angles, tots dos acabant també a la capital. En cas que no es pugui fer pel mal temps es traslladaria a dissabte 21.

La sortida estarà oberta a qualsevol persona sigui o no socia de l’ACA o de qualsevol altre club o estigui federada o no, i l’únic requisit per poder-hi participar serà portar una joguina nova sense embolicar. També hi haurà la possibilitat de col·laborar amb la campanya encara que no es prengui part en la sortida social, i en aquest cas el Bici Lab d’Andorra la Vella tindrà un punt de recollida del 26 de novembre al 20 de desembre. L’Agrupació Ciclista Andorrana està en contacte amb dues ONG per veure a quina organització es destinaran les joguines recollides.