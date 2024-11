Mijares aspira al Top 30 a la Copa del Món

Carla Mijares aspira a entrar al Top 30 a la Copa del Món d’eslàlom aquesta temporada. L’esquiadora estrenarà la temporada dissabte a la prova de Levi (Finlàndia) del circuit mundial –serà la tercera de la seva carrera–, i sobre la possibilitat d’acabar entre les 30 primeres i accedir a la segona mànega va assenyalar que “ara sent principi de temporada costa molt imaginar-m’hi, en altres situacions sí que he vist que potser no estava tan lluny”, a més d’afegir que “sempre somiar és gratis i m’agradaria imaginar que puc entrar-hi”. Per últim, Mijares va destacar que “fent un bon esquí, si surt una bona mànega i hi ha bones condicions a la pista, penso que sí que podria”.

Carla Mijares, Esquiadora





En la mateixa línia, el seu tècnic, Josh Alayrach, va afirmar que “com a entrenador no la posaria a la Copa del Món si no cregués que pot estar entre les 30 millors”, i va agregar que “l’any passat ja va demostrar que pot fer bons temps, tot i que no va tenir sort del tot, però el potencial l’he vist, i la veig més preparada i que ha fet un pas més endavant que l’any passat”.

Josh Alayrach, Entrenador





Mijares, juntament amb la resta de l’equip femení de tècnica, va arribar a Levi el 3 de novembre, on porta estrenant des de llavors, tot i que no s’ha pogut exercitar a la pista de competició. Sobre l’estat de la neu a Finlàndia, Mijares va afirmar que “és una neu més dura, hem tingut unes primeres jornades d’adaptació al gel i a la pista, i hem agafat ritme des del prinicipi”, a més de destacar que “estic contenta amb les sensacions trobades i tinc moltes ganes d’afrontar la temporada i aquesta primera Copa del Món”. Per últim, pel que fa a les condicions, el tècnic, Josh Alayrach, va afirmar que “ens interessa que hi hagi el màxim de fred possible, vam venir abans per adaptar-nos i fer entrenaments a la pista, però no hem pogut per les temperatures”.