El llast del MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Com si d’un déjà-vu es tractés, més enllà de les victòries, les derrotes, les actuacions individuals o els arbitratges, si una cosa destaca d’aquest inici de temporada del MoraBanc Andorra són les lesions, que estan fent la guitza des de bon inici al conjunt de Natxo Lezkano, fins al punt de deixar l’equip en quadre en la posició de base, obligant la setmana passada a fitxar Radicevic. I per si això encara no fos prou, dissabte passat contra l’UCAM va caure un nou soldat, Ben Lammers, que va fer-se mal a la mà en una lluita per un rebot i que ahir va passar proves mèdiques. En espera dels resultats, sembla que el pivot nord-americà haurà d’estar algunes setmanes allunyat de les pistes.