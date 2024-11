Biel Cuen debutarà en la categoria absoluta en el Campionat d'Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Biel Cuen debutarà aquesta setmana a la categoria absoluta amb la participació en el Campionat d'Espanya. “Estic molt content, ja que és una oportunitat que tinc per demostrar que estic fent bé les coses", ha assegurat el nedador, de només 17 anys, que viatjarà demà cap a Madrid, on es disputa a partir de dijous el campionat d'Espanya absolut de piscina curta, i on també competiran els nedadors de la FAN: Bernat Lomero, Patrick Pelegrina i Aleix Ferriz.

Sobre el calendari de proves, Cuen està inscrit en 400m estils, els 400m lliures, 200m papallona, 200m lliures i el 200 esquena si bé el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana, ha reconegut que “estem valorant quines són les proves que acabarà nedant perquè estan molt juntes i haurem de decidir; crec que en el 400m estils i el 400m lliures està molt fort”.