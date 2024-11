El Ranger’s remunta en l’afegit i surt reforçat

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En un final de partit esbojarrat i elèctric, el Ranger’s FC va remuntar un partit que tenia gairebé perdut i amb dos gols en el temps afegit va superar l’Atlètic Escaldes per 3 a 2. Els nois de Marcos Reina reforcen la segona plaça de la Lliga Multisegur i arriba a l’aturada per compromisos internacionals amb 18 punts, mantenint amb l’Inter Escaldes –líder– la distància de dos punts. Khttar va avançar el Ranger’s només començar l’enfrontament i Christian, amb gols al 51’ i al 60’ va donar la volta al marcador i descavalcava el seu rival de la segona posició. Quan el partit llanguia i tot semblava decidit, un gol d’Anwar i un altre de Léon, els dos a l’afegit, va permetre el Ranger’s desfermar l’eufòria i mantenir la segona plaça. L’Atlètic Escaldes, malgrat la derrota, segueix tercer amb 14 punts. En el quart lloc continua una UE Santa Coloma que s’allunya de la zona noble després de perdre davant un Pas de la Casa (2-0) –gols de Puerto i Baztán–, que suma la sisena jornada consecutiva puntuant. L’FC Ordino, per part seva, va sumar la segona victòria consecutiva i va superar (3-1) a l’Esperança amb tres gols en sis minuts –Yenerey, Nuno i Borja– i és setè amb 11 punts. L’altra golejada de la jornada 8 del campionat nacional la va protagonitzar la UE Santa Coloma amb un 5 a 0 sobre el cuer, l’FS La Massana, que encara té només un punt. Els gols dels colomencs els van signar Molina, Cifuentes, Bolívar i Franco González, en dues ocasions.