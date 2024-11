Malestar al MoraBanc pels darrers arbitratges

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més enllà de ser coneixedors de les mancances que té l’equip per les lesions, el MoraBanc Andorra no amaga el seu malestar pels darrers arbitratges que ha hagut de patir l’equip. Després de Lleida, el tècnic Natxo Lezkano va preferir no aprofundir, però abans del partit contra el Múrcia sí que va deixar anar que “només demano que els àrbitres estiguin al nivell que té la lliga”, una afirmació que va ampliar en el postpartit: “No comparteixo ni entenc res de l’arbitratge, ni la diferència de criteri en un costat i l’altre”. També treia foc pels queixals Nacho Llovet per la diferència de criteri en les faltes i va explicar que “portem dos dies seguits que és hòstia, hòstia i hòstia i l’àrbitre dient que no les pot pitar totes. Doncs sí que pot fer-ho i potser canvia la manera de jugar”. Ara bé, l’ala pivot va subratllar que “tampoc ens posarem a plorar i si és un partit d’hòsties, doncs les donarem també”. Kuric va ser desqualificat al tercer quart i va preferir mossegar-se la llengua al vestidor, assegurant que “no vull rebre cap sanció de la lliga, però davant d’un equip que juga així es fa força difícil i prefereixo no dire gaire més”.