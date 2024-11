Laia Taulats i Nico Taulats guanyen el Campionat d’Espanya en Bloc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Laia Taulats es va proclamar campiona de la Copa d’Espanya d’escalada en Bloc de la categoria sub-18 femenina, després d’aconseguir la quarta posició a la darrera prova del campionat disputada a Jaca (Osca). Els 610 punts que va sumar van ser suficients per aconseguir la victòria final de la competició amb un total de 2.610 punts. Taulats iniciava la darrera prova del campionat líder de la classificació provisional amb un total de 2.000 punts pels 1.415 de la segona classificada, la representant de la FEEC, Maria Farré. Per part seva, Nicolau Taulats també va assolir el títol en la categoria sub-14 masculina, després d’aconseguir el triplet de victòries, en les tres proves disputades i sense donar cap opció als seus rivals. A Jaca va acabar segon a la classificatòria, per darrere de Nicolás Scutelnicu i, a la final, es va imposar a Mateo Gil i al mateix Scutelnicu.