L’FC Andorra retroba el camí amb un penal contra el Barakaldo

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de païr dos empats descoratjadors a la darrera alenada, l’FC Andorra va posar massa pebre i suspens per retrobar-se amb la victòria a l’Estadi Nacional. Álvaro Martín, un dels tres futbolistes que van protagonitzar la sacsejada a la represa, va aprofitar el rebuig del porter del Barakaldo, Unai Pérez, per embocar un solitari gol que va significar un triomf reconstituent per a l’equip tricolor (1-0). Que la segona jugada i la diana vingués per l’errada del mitjapunta madrileny en transformar el penal va quedar en poc més que un senyal que l’Andorra necessita enredar la troca com ningú per aconseguir rèdit. Seria negar la realitat i l’evidència que l’equip de Ferran Costa s’ho va treballar, però també és ben cert que s’ofega a l’hora de definir. Davant el Barakaldo, un dels equips que estan enlluernant en aquest primer terç de curs, el tècnic català va exposar tot el ventall ofensiu de sortida amb Luismi, Nieto, Lautaro i Almpanis per instal·larse ràpidament en camp contrari i buscar desequilibri per dins i per fora. L’extrem grec, tot i que va tenir una de les millors opcions de la primera part amb una rosca que va anar fora, no es troba i no acaba de fer el pas de jugador diferencial que hauria de ser a la categoria. El missatge també li pot servir a Manu Nieto. El davanter andalús segueix impecable en l’esforç però sense encanteri en els darrers metres i tot el que va intentar se’n va anar per l’aigüera. Els que feien la seva eren el Barakaldo i un dels davanters de moda, Maroan Sannadi. El futbolista cedit per l’Alabès és un armari d’1,92 a qui se l’ha de vigilar amb l’alè al clatell però al Nacional no va deixar gaire més que un cop de cap a la sortida d’un còrner que el travesser i Oier es van encarregar de refredar.