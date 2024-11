Un MoraBanc dèbil cau contra l’UCAM (71-83)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No va ser, ni de bon tros, l’elecció [novament] estranya de la tripleta arbitral a l’hora d’assenyalar els contactes –Kuric va ser castigat amb una falta antiesportiva i una tècnica, mentre que les accions de l’UCAM s’apropaven a la barra liure– el principal motiu de la derrota del MoraBanc. La gota malaia dels arbitratges –que existeix– no ha de servir de bàlsam en un partit on els tricolors van patir en la direcció i en atac i el grup de Sito Alonso, amb la mancança detectada i la debilitat manifesta d’un MoraBanc sense bases, va olorar la sang i no va tenir gaire pietat (71-83). Tot plegat pot fer més mal si l’encarregat d’aplicar sal a la ferida és Dylan Ennis, en combustió amb 25 punts i la rotació de Lezkano era tan manifestament curta, amb Ganal barallant-se contra molins de vent, Lammers lesionat al segon quart, Dos Anjos en un fos a negre i Harding havent-se d’arremangar per anotar –va signar 20 punts– i que la màniga arribés més enllà del braç,