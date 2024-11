L'FC Andorra es retroba amb la victòria (1-0)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha aconseguit un triomf cabdal després de quatre jornades sense fer-ho i ha superat el Barakaldo per 1 a 0 a l'Estadi Nacional. Álvaro Martín, aprofitant el rebuig del porter basc Unai en el penal que ell mateix havia intentat transformar, ha estat l'autor del gol de l'equip de Ferran Costa al minut 76. L'equip tricolor, després d'una primera part molt gris, ha millorat a la represa amb les entrades d'Álvaro Martín i Cerdà que han donat un pèl més de fluïdesa en l'atac i, fins i tot, l'Andorra ha pogut fer algun gol més però Lautaro, en una de les més clares, no ha estat afortunat. La propera jornada, l'equip andorrà visitarà el Nou Estadi de Tarragona per enfrontar-se al Nàstic.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Oier; Clemente, Alende, Morgado, Iván Rodríguez; S. Molina, Álvaro Peña; Almpanis, Luismi, Manu Nieto i Lautaro.

BARAKALDO CF: Unai Pérez; Pedernales, Borja García, Muguruza, Oier López; Huidobro, Ekaitz, Luis Bilbao, Kepa Uriarte, Pablo Santiago; Sannadi.

CANVIS: Cerdà per Almpanis (46’); Álvaro Martín per M. Nieto (46’); Ndiaye per Luismi (71’); Erik Moran per S. Molina (71’) i Trigueros per Álvaro Peña (88’) -FC Andorra-; U. Naveira per Ekaitz (64’); U. Buján per Kepa Uriarte (64’); A. Revilla per Luis Bilbao (64’); Jesús Mtnez. per Huidobro (85’) i Torre per Oier López (85’) -Barakaldo-.

GOLS: 1-0, Álvaro Martín (76’)

ÀRBITRE: Alfonso de Ena Wolf (Aragonès).

TARGETES: Groga a Nieto, Luismi, J. Clemente (2), Álvaro Peña i Morgado - FC Andorra-; Ekaitz, Borja García, -Barakaldo-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 986 espectadors.