L’FC Andorra busca la millor reacció

Després de dos empats consecutius a l’Estadi Nacional quan s’assaboria la victòria –Cultural i Reial Societat B– l’FC Andorra es vol abraçar a aquella dita que diu que la tercera és la bona. El Barakaldo, un dels equips revelació de la temporada a la Primera RFEF i un altre rival directe de l’equip tricolor, trepitja avui (12.00 h) el recinte de la Baixada del Molí i el grup de Ferran Costa és ben conscient que no es poden fer més passes enrere, i molt menys a casa. L’Andorra acumula quatre partits sense guanyar, però es troba encara en zona de play-off, en el cinquè lloc amb 17 punts, i a 10 del líder, l’intractable Cultural Lleonesa. Tot i viure encara la jornada 12 no es pot perdre de vista que les primeres necessitats estan exposades pels tricolors. Costa va reconèixer que “és evident que hem de tornar a guanyar i necessitem tornar-ho a fer per seguir en aquesta lluita. Tampoc no ens ha de distorsionar com de bé està fent les coses la Cultu com a líder”. En aquest sentit, l’entrenador tricolor té clars els arguments a l’hora d’entendre per què l’Andorra no acaba d’agafar la velocitat de creuer: “És que és una categoria molt fotuda, eh? Crec que tenim capacitat per estar en les primeres posicions, per lluitar per coses importants, però això no vol dir que ens hàgim de tornar bojos si hi ha un moment de la competició en què no tenim la sort de cara”. Costa va desempolsegar també les xifres de l’equip tricolor per defensar i va apuntar que “al final tenim bones dades, som el quart equip de la competició que més passades dona, el cinquè més eficient en aquestes passades, el tercer que més passes donem a l’últim terç de camp. Tenim aquest volum ofensiu, però al final volem que això repercuteixi en més ocasions i sobretot en més rematades a porteria”. El tècnic tricolor va incidir que “hem de ser intel·ligents per buscar més situacions, per optimitzar tot el volum que tenim pel que fa a creació. Al final el que hem d’aconseguir és finalitzar més jugades i ser més eficients en aquesta finalització, rebel·lar-nos davant d’això”.