El VPC visita el BUC per sumar la tercera victòria

El VPC Andorra torna a la competició per afrontar la quarta jornada de la Divisió d’Honor B espanyola. Ho farà avui a partir de les 15.30 hores a les instal·lacions de la Foixarda davant el BUC, el Barcelona Universitari Club, amb l’objectiu de poder sumar la tercera victòria consecutiva. “El BUC és un molt bon equip i ben segur que no ens ho posaran fàcil, i més a casa seva”, explica el president del VPC, Gerard Giménez. El BUC també ha sumat dues victòries i ha encaixat una sola derrota des que ha iniciat la competició, davant el líder invicte, el València, i el tècnic, Dani Raya, té molt clar que “serà un partit molt disputat, l’hem treballat bé i sabem on els podem fer mal i on en poden fer ells. Serà molt dur, segur, sobretot a les fases de davant, ja que ells tenen una gran davantera i amb molta experiència”. Tot i això, destaca Raya, “arribem amb confiança i una bona dinàmica i ho hem d’aprofitar”.