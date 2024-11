El MoraBanc cau davant l'UCAM Múrcia al Poliesportiu (71-83)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha encaixat la quarta derrota de la temporada després de cedir davant l'UCAM al Poliesportiu per 71 a 83, en un partit on l'extricolor Dylan Ennis -25 punts, cinc triples, 22 de valoració- i les decisions arbitrals, algunes incomprensibles, han acabat de restar qualsevol opció dels tricolors de mantenir les opcions de victòria en el tram final. L'equip tricolor s'ha mantingut molt bé en defensa fins el descans (31-35) on la baixa de Lammers -ja no ha sortit a la represa per lesió-, la falta de bases i d'elements en la direcció de joc i el cansament ha passat massa factura al grup de Natxo Lezkano. Harding amb 20 punts, Radicevic, acabat d'aterrar, n'ha fet 10 i Chougkaz amb set rebots han estat els jugadors més destacats d'un MoraBanc que rebrà l'Unicaja d'Ibon Navarro en la propera jornada, diumenge a les 17.00 hores al Poliesportiu.

El BCA ha caigut enfront del MurciaFernando Galindo

FITXA TÈCNICA:

MoraBanc Andorra: Ganal (3), Harding (20), Okoye (0), Doumbouya (10), Lammers (4) –cinc inicial– Dos Anjos (0), Radicevic (10), Kuric (12) Llovet (6), Ortega (0), Chougkaz (6), S. Evans (-).

UCAM Múrcia: Hakanson (10), Ennis (25), Sant-Roos (13), R. Kurucs (9), Birgander (10) –cinc inicial– D. García (0), Diagne (2), A. Kurucs (0), Brodziansky (5), Radebaugh (9), Radovic (-), M. Todorovic (-).

Parcials: 15-20 (10’); 31-35 (20’); 55-63 (30’), 71-83 (40’).

Àrbitres: Martín Caballero, Sergio Manuel i Carlos Merino.

Eliminats: Kuric -MoraBanc Andorra-.

Pista: Poliesportiu d'Andorra, amb 4.219 espectadors.