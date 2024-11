L’equip de velocitat vol consolidar-se a Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip femení de velocitat de la FAE és un altre dels grups que afronten l’inici de la temporada amb esperances i objectius ben marcats. L’estructura està formada pel responsable esportiu, Xoque Bellsolà, Mathis Cottet com a skiman, Damià Costa de preparador físic i les esportistes Cande Moreno i Jordina Caminal, que, precisament, acaben avui una estada de tres dies a Sölden (Àustria) per entrenar gegant. Demà es desplaçaran cap a Nakiska (Canadà), on estaran entrenant velocitat fins al dia 22. Bellsolà, que viurà la temporada del seu retorn a la FAE, subratlla que tant Cande com Caminal “estan en el moment en el qual es pot fer el salt cap al gran nivell i tinc moltes ganes de portar-les a l’aventura, com el que ha fet Verdú, cap a la Copa del Món i poder consolidar un equip de Copa del Món a uns anys vista”. Ara bé, de cara a aquesta temporada, va deixar clar que “el més important és consolidar el nivell a la Copa d’Europa el mes de desembre i gener, per poder preparar bé el Campionat del Món”. Bellsolà desitja també “poder debutar a la Copa del Món abans del Mundial i allà la idea seria poder classificar tant la Cande com la Jordina”.