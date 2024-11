Guanyar contra els elements

Abans de la frenada competitiva per les finestres FIBA, el MoraBanc Andorra ha de negociar davant UCAM Múrcia i Unicaja al Poliesportiu, dos partits d’un alt nivell d’exigència. L’equip, lògicament, se centra en el primer escull, el del conjunt de Sito Alonso aquesta tarda (18.00 h), que presenta el mateix full de serveis que els tricolors en aquest inici de Lliga Endesa, tres victòries i tres derrotes.

L’equip andorrà es presenta minvat en la direcció, amb les lesions dels tres bases –Rafa Luz, Bassas i Evans– i amb les ajudes del jove Aaron Ganal, Harding, que pot actuar com a base, i del temporer Nikola Radicevic, que haurà d’arremangar-se ja d’entrada. “No és gaire habitual que un nouvingut ja pugui arribar a tenir una responsabilitat tan gran. L’he vist bé, ha vingut en bona forma, ajuda molt que conegui la lliga i és un jugador llest. Tampoc no ha de ser el gran protagonista del partit, simplement ajudar-nos”, va comentar el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, qüestionat per l’arribada del nou base serbi. El tècnic va deixar entreveure que encara cueja la derrota a Lleida i com es va arribar a produir. “El partit va estar absolutament condicionat per les baixes i sense bases és molt difícil jugar. A més, ens va faltar el punt d’energia necessària”, va apuntar el tècnic, que no va amagar cert malestar respecte de les darreres actuacions arbitrals: “Només desitjo que contra el Múrcia es jugui a bàsquet i que l’arbitratge correspongui al nivell que té aquesta lliga.” De l’UCAM, Lezkano va destacar que “és un equip molt difícil de guanyar, perquè et fan treballar molt, tenen un nivell d’energia espectacular, molt físic, moltes mans, i sempre demanen un alt nivell de concentració per tenir opcions de guanyar”. Una victòria que sí que va assolir el MoraBanc la temporada passada, i de manera folgada, al Poliesportiu. “Vindran amb un nivell d’alerta molt alt per això, però el que va passar l’any passat no existeix”, va alertar l’entrenador del MoraBanc, que va treure ferro a la irregularitat de l’UCAM en aquests primers compasos de curs: “Pensar que pot ser una mica més fàcil el partit perquè ells estan ara en un moment no tan brillant com la temporada passada no m’ho crec.”

TORNEN ENNIS I DIAGNE

L’UCAM, brillant finalista de la Lliga Endesa, aterra a Andorra gairebé sense respir després de guanyar a Belgrad en partit de la Champions League. I ho farà, com la temporada passada, amb dos vells coneguts, Dylan Ennis i Moussa Diagne, a la rotació. L’entrenador, Sito Alonso, va indicar que el MoraBanc “s’ha reforçat de manera excel·lent”, i va afegir que l’equip tricolor és “dels més competitius del campionat”.

AVUI SEGON, 'SOLD OUT' DE LA TEMPORADA El Poliesportiu presentarà un ple absolut contra l’UCAM Múrcia amb més de 4.000 aficionats a les graderies. Aquest és el segon cop durant la temporada que s’esgotarà el paper, el primer va ser contra el Leyma Corunya, i l’any passat es va viure en vuit ocasions.