Gol Solidari també es bolca amb els afectats per la dana

Gol Solidari ha iniciat una setmana de subhastes per donar suport i ajudar els damnificats per la dana a les diferents localitats valencianes. Així, l’associació ha ofert una samarreta del Barça d’Aitana Bonmatí signada per la recent Pilota d’Or i una altra del porter del Vila-real Pepe Reina, també amb la signatura del veterà meta. A més, i segons va explicar el mateix compte de X de Gol Solidari, la setmana vinent oferiran, amb el suport de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), fins a vuit samarretes diferents de les seleccions. Entre elles, una commemorativa de l’amistós que va jugar Andorra a Almendralejo contra Espanya aquest mes de juny, la del porter Josep Gomes o una altra que Tere Morató va vestir en un dels partits del qualifiers.