César Morgado rep l’indult de Competició i jugarà contra el Barakaldo

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

César Morgado podrà estar demà a disposició del tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, per a l’important partit de l’equip tricolor a l’Estadi Nacional davant el Barakaldo. El central extremeny va ser expulsat al minut 60 del darrer partit davant l’Ourense a Couto i el club va decidir recórrer contra la targeta vermella. El Comitè de Competició espanyol ha deixat sense efecte el càstig en considerar l’expulsió “una errada manifesta de l’àrbitre”, el càntabre Álvaro López Parra. Costa, precisament, va lamentar que “sap greu perquè penso que era un partit on estàvem desgastant i exigint al rival i evidentment [l’expulsió] ens fa sentir que el partit hauria anat cap a una altra direcció”.

Així, Morgado jugarà demà contra el Barakaldo per tornar a formar parella a l’eix de la defensa amb Alende. Un partit en què, donades les circumstàncies i les necessitats, l’FC Andorra no pot fallar per no quedar descavalcat de la zona noble de la classificació. L’equip basc, una de les revelacions, arriba a Andorra com a tercer amb 19 punts, dos per sobre dels tricolors, en zona de play-off.