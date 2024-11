Un VPC adaptat a la B

Després de començar la nova temporada i d’estrenar la Divisió d’Honor B espanyola amb una derrota, el VPC Andorra ja comença a agafar el pols a la competició. Demà, l’equip de Dani Raya reprèn l’activitat a la Foixarda, visitant el BUC –Barcelona Universitari Club (15.30 hores)– i amb el tercer triomf consecutiu del curs entre cella i cella.

“Estem en bona dinàmica i en la direcció correcta però ara no hem de fer volar coloms, tampoc”

Dani Raya, Entrenador del VPC



La derrota al primer partit, a Prada de Moles davant el Fènix Saragossa (11-26), no va desenfocar el VPC, que es va refer de la millor manera en les dues jornades següents, superant el CN Poble Nou a les instal·lacions de la Mar Bella (3-70) i el CR San Roque de Mallorca, a Encamp, per 30 a 13. “El balanç de l’inici de temporada és positiu. Som un equip que acaba de pujar, que estrenem categoria i la feina que estem fent és la correcta i els darrers resultats així ho demostren”, exposa el tècnic tricolor, Dani Raya, que afegeix que, tot i la bona inèrcia, “no hem de fer volar coloms ara. Ens marquem objectius tant a curt termini que el proper que tenim no és l’Universitari, és millorar en el següent entrenament”. L’entrenador andorrà té molt clar que “anem en la bona direcció” i que la derrota a la primera jornada podia entrar dins de la lògica: “Era evident que la categoria és més dura i en el primer partit ja es va veure i van influir molts factors. Potser ens va servir per veure la nova realitat a la qual entràvem i sabem que els partits seran tots més durs i més igualtats”, apunta Raya. L’entrenador del VPC té molt clar que un dels motius de la bona trajectòria és “la feina. Entrenem quatre dies per setmana, tenim un grup jove, de 35 jugadors, on només entren 23 en una convocatòria i la competència interna està sent força positiva”.

“Al principi ens vam haver d’adaptar a la categoria i ara estem més a prop del nostre nivell”

Gerard Giménez, President del VPC





El president de l’entitat, Gerard Giménez, per part seva, s’expressa en termes molt semblants i apunta que “al principi ens vam trobar amb la realitat de la categoria, molt dura, molt física, i molt potent a nivell de davantera. Ara hem pogut fer dos bons partits i ens trobem en una bona dinàmica”. El mandatari destaca que la Divisió d’Honor B “és una categoria bastant exigent i els jugadors estan entrenant com a professionals o com a semiprofessionals, quan no ho són, i crec que ja estem més a prop d’estar al nostre nivell”. Per a Giménez, l’equip “ha anat de menys a més, tenint en compte que és una categoria molt exigent. Hem millorat coses i crec que els jugadors estan supermotivats, han obtingut dues victòries, s’han tret els nervis del principi i segur que farem una gran primera volta”.