La presentació del traçat de la Vuelta, el 19 de desembre

Unipublic, l’empresa organitzadora de la Vuelta, ha anunciat que la presentació del recorregut de la pròxima edició de la cursa espanyola tindrà lloc el 19 de desembre al Palau Municipal Ifema, a Madrid. Durant la gala, l’organització anunciarà les localitats per les quals passaran les 21 etapes del 2025, on es trobarà Andorra, any en què se celebrarà el 80è aniversari de la carrera. La Vuelta tindrà lloc del 23 d’agost al 14 de setembre, tindrà la sortida a la regió italiana del Piamont i viurà el retorn al Principat dos anys després de la darrera visita, el 2023, on es van viure dues jornades; una arribada d’etapa –Arinsal– i una sortida –des d’Andorra la Vella.

Amb la confirmació del retorn de la cursa, a la presentació es coneixerà en quin format visitarà el país, si serà amb una etapa íntegrament andorrana o si sortirà des d’algun punt proper de Catalunya i al Principat hi ha situada l’arribada. El que sembla evident és que serà un final en alt i una de les opcions que està explorant l’organització és la del coll de la Botella.