Malta, Geòrgia i Xipre, rivals de la selecció femenina a la Nations

La selecció femenina queda enquadrada en un grup molt dur per a la pròxima edició, la segona, de la Women’s Nations League. Així, Andorra tanca el grup C2 a la Lliga C i s’enfrontarà a Malta, Geòrgia i Xipre, tres seleccions exigents i que posaran a prova al combinat tricolor a partir del 19 de febrer fins al 3 de juny del 2025, que es jugarà la darrera jornada.

Andorra es tornarà a veure les cares amb Malta –ja ho va fer a la primera Nations, sense anar més lluny–, una selecció amb la qual encara no ha pogut guanyar ni empatar en els cinc enfrontaments que han viscut fins ara. “Ens esperàvem un grup complicat, com ens acostuma a passar tant a les fases de classificació com a la Nations, i així ha estat”, va valorar el seleccionador tricolor, Albert Panadero. Sobre Malta, el seleccionador va explicar que “ja en tenim referències perquè ens hi vam enfrontar a la darrera Nations League, i va participar en la Lliga B al darrer qualifiers i ho va fer puntuant i fent un bon paper”. Del combinat de Geòrgia, amb qui Andorra només té un precedent el 2015, Pana va asseverar que “ha estat lluitant amb Bielorússia pel primer lloc a la Lliga C i, tot i no tenir-ne gaires referències en l’àmbit futbolístic, sabem que és un equip que va a més i serà un rival molt difícil”. Finalment, Andorra també se les veurà amb Xipre que, per al seleccionador, “està un esglaó per sobre nostre, però l’objectiu serà, com sempre, intentar competir els sis partits de Nations”.