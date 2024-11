L’Esquí Club Pas Grau tanca l’estada a Stubai

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Esquí Club Pas Grau va finalitzar ahir l’estada a Stubai (Àustria), que va començar el 25 d’octubre, on gràcies a les intenses nevades que es van rebre a la zona els equips van trobar bones condicions de neu. “Fem una valoració molt positiva de l’estada, ja que hem trobat neu freda i les condicions han estat molt bones durant tot el dia, fet que ens han permès allargar els entrenaments”, va explicar Adrià Margarit, responsable sub 12. Per part seva, Jaume Planella, responsable sub 19, va comentar que “per a nosaltres l’estada a Stubai ha estat un molt bon complement a la pretemporada. Les bones condicions ens han deixat doblar sessions tres dies de sis i ens hem centrat en la posició, tant de cos com d’esquís. Ara toca fer treball intens de força per estar preparats per a les curses”.