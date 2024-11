Andorra estarà representada al Campionat del Món d’estètica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou equip de gimnàstica estètica del club Rítmica Valira serà el representant d’Andorra en el Campionat del Món de la modalitat que se celebrarà a Estònia el cap de setmana del 22 al 24 de novembre vinent. El grup, format per vuit gimnastes, prepara la gran cita amb il·lusió i amb objectius ambiciosos en aquesta primera experiència i assegura que el d’Estònia “és un repte per a nosaltres que gaudirem i, sobretot, volem viure l’experiència d’estar al costat dels millors conjunts del món”. L’equip està format per l’entrenador Alejandro Doña, l’entrenadora Sílvia Mestre i la jutgessa Leyla Timofeeva, i pel que fa a les gimnastes hi aniran Carla López, Ainhoa Correia, Ia Roca, Jana Ballesta, Saioa Alieu, Mariona Rayo, Anna Ramonet i Gisela Gras. El nou club de gimnàstica rítmica i estètica es va formar el setembre de l’any passat i, actualment, compta amb 45 gimnastes repartides entre totes les categories.