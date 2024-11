Radicevic, escalfa que surts

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sense temps gairebé ni a desfer la maleta, Nikola Radicevic va viure el primer dia com a jugador del MoraBanc Andorra i ja es va exercitar ahir, per primera vegada, amb la plantilla tricolor. Les urgències l’assenyalen i la necessitat obliga que el base serbi tingui protagonisme ben aviat, ja que Natxo Lezkano només el té a ell i el jove Aaron Ganal com a bases purs i Harding, que és un combo, i que pot actuar en aquesta posició tot i que no sigui la seva natural. Ajudar i corregir la mancança en la direcció en el joc és, des d’ara mateix, la gran tasca encomanada a Radicevic, fins al punt que, tot i signar només com a temporer i per dos mesos, aquest dissabte contra l’UCAM Múrcia al Poliesportiu ja hagi d’agafar galons en el dictat del joc del MoraBanc. Per si hi hagués algun dubte, el mateix jugador va deixar clar que es troba preparat per debutar: “Físicament estic bé perquè tot l’estiu i en els mesos de pretemporada he estat entrenant amb l’equip de la meva ciutat -el KK Borac Cacak- i em van ajudar molt. Crec que estic en una bona forma i a punt per jugar”. Radicevic va subratllar també que està “molt content per l’oportunitat que li ha donat el MoraBanc” i que està “per ajudar l’equip”. El nou fitxatge tricolor també va reconèixer que tenia ofertes d’altres equips però que trobava a faltar la Lliga ACB i que per això havia acceptat la proposta tricolor i que “tot i que siguin només dos mesos, donaré el 100 per cent”. Radicevic va afegir que “tot i que he jugat a molts equips i països diferents, és aquí a l’ACB on em sento com a casa. Hi vaig arribar amb 18 anys i ara hi he tornat i estic molt, molt content. M’agrada el ritme de joc i la intensitat de la lliga i veure sempre els pavellons plens”. El serbi va tancar afirmant que ara “toca conèixer l’equip i la forma tàctica de jugar. Vaig coincidir amb Rafa Luz al Múrcia i amb Stan Okoye al Gran Canària i a d’altres els coneixia de jugar contra ells. Hi ha molt bon equip”.

SENSE BASES

Donades les circumstàncies, la predisposició del base serbi és del tot benvinguda i necessària, ja que Ferran Bassas i Rafa Luz hauran d’estar sis setmanes de baixa, després de les proves que se’ls van practicar als dos jugadors. Així, el MoraBanc Andorra va confirmar les lesions dels dos bases i Bassas, que ja no va viatjar a Lleida, pateix una lesió al múscul gastrocnemi -el bessó- intern de la cama esquerra i que el brasiler -que sí hi va participar en el darrer partit al Barris Nord però va aturar-se per no arriscar més, té una lesió miotendinosa del múscul semimembranós de la cama dreta. Segons apuntava el comunicat del club, el temps estimat de baixa dels dos directors de joc de l’equip serà “d’unes sis setmanes, tot i que l’evolució d’ambdues lesions marcaran la seva disponibilitat en els pròxims partits”. El tercer en discòrdia i que deixava del tot orfe la posició de base en el MoraBanc és Shannon Evans. El base de Virginia, que va patir una fractura desplaçada del tercer metacarpià de la mà esquerra el 12 d’octubre contra el Leyma Corunya, està completant una recuperació satisfactòria. No només compleix tots els terminis previstos, sinó que podria tornar abans del que estava programat i tenir els primers minuts en el partit contra Unicaja Màlaga al Poliesportiu, el dia 17. Evans ja comença a fer treball amb el grup a la pista i, encara que tingui presència davant l’equip de Tyson Pérez i Ibon Navarro, l’aturada per finestres FIBA servirà per acabar de fer net i arribar al 100 per cent per al partit contra el Bàsquet Girona, a Fontajau, el proper dia 30 de novembre.

RAFA RUIZ

Mes i mig*

Cama dreta

El brasiler va jugar uns minuts a Lleida i pateix una lesió al múscul semimembranós de la cama dreta.

FERRAN BASSAS

Mes i mig*

Cama esquerra

Ja no va viatjar al darrer partit, a Lleida. Pateix una lesió al múscul gastrocnemi -el bessó- de la cama esquerra.

SHANNON EVANS

Mes i mig*

Fractura dit

Es va lesionar contra el Leyma Corunya i ja ha complert quatre setmanes de les sis de baixa que es preveien.