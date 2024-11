Les dures dues derrotes consecutives no desenfoquen l’Andorra HC

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El petit sotrac de resultats que pateix l’Andorra Hoquei Club, amb dues derrotes consecutives, no ha fet saltar, ni de bon tros, les alarmes i des de l’entitat es manté la tranquil·litat. Han estat dues derrotes dures, davant l’Olot per 0 a 6 i el Bigues i Riells per 5 a 1, en dos partits en què, a banda de patir algunes baixes importants, l’equip de Cesc Fernández no va mostrar la seva millor versió, es va mostrar massa pla en alguns trams i molt per sota del seu nivell habitual. Unes ensopegades que ha col·locat l’Andorra a mitja taula, a sis punts del líder, però que no desenfoca els objectius del club, que és aconseguir la salvació però no renunciar absolutament a res.

Els tres propers partits hauran de marcar la trajectòria imminent de l’equip, rebent el Manlleu -dissabte- i Club Patí Malgrat al pavelló Comunal i visitant un HC Tona que és a la cua de la classificació.