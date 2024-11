L’equip femení de tècnica de la FAE afronta el nou curs amb molta ambició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip femení de tècnica de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Josh Alayrach de responsable, afronta amb molta ambició la nova temporada que ja és a tocar. El grup està format per les esportistes Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia i l’entrenadora Marta Jiménez, que explica que és un equip “amb molt potencial, amb capacitats per assolir realment els objectius plantejats. Hi ha molta cohesió, la qual cosa fa que sigui molt més fàcil treballar en el dia a dia amb elles”. Per part seva Josh Alayrach assegura que “estem molt contents i motivats per introduir-nos més profundament en el circuit copa del món. L’any passat ja vam fer un parell de proves, però ens veiem preparats per afegir algunes més”. Tot i això, el responsable esportiu de l’equip no nega que “evidentment el nostre objectiu principal segueix sent consolidar-se en les posicions davanteres en el circuit Copa d’Europa”.