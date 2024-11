Andorra repeteix triomf davant una dura Moldàvia

No va replicar el guió el segon amistós de la selecció de futbol sala davant Moldàvia al pavelló dels Serradells. Si en el primer, els nois de Talín Puyaltó es van regalar una exhibició i va golejar el rival amb relativa facilitat, ahir el tècnic moldau, Vladimir Vusatïi, es va donar per al·ludit, va aprendre de les errades i va apujar el nivell. Tot i el repuntament visitant, Andorra va signar el segon triomf (2-1) amb dos gols d’Adrià Blat, un dels grans protagonistes dels amistosos.

La primera part va ser molt més igualada que en el primer assaig i Moldàvia va saber tapar les vies d’aigua, va augmentar la intensitat, va saber curtcircuitar les intencions d’Andorra i va incomodar molt més els moviments de la selecció. Es va arribar al descans sense gols, amb empat a zero, i la sensació que, potser, aquest no era per Moldàvia tan amistós com el que es va produir dimarts i, ferits en l’orgull, van endurir el joc. Adrià Blat i la seva esquerra van aprofitar una pilota morta per obrir el marcador a la represa (1-0), un gol que va semblar tenir un efecte contrari ja que Moldàvia va encaixar i es va créixer. Només 30 segons després, Obada va empatar a pilota aturada (1-1) però Andorra va aprofitar la superioritat numèrica -Moldàvia va acabar amb Tacot de porter jugador- per tancar el partit amb un gol terminal, novament, signat per Adrià Blat. Portugal visita Andorra el dia 13 de desembre en el primer partit de la main round de l’Europeu.