La selecció sub 17 s’avança però perd davant Macedònia

La selecció sub 17 va perdre a Hongria.

La selecció femenina sub 17 va perdre al Globall Football Park de Telki, a Hongria, el segon partit de la fase de classificació per al Campionat d’Europa de la categoria, davant Macedònia del Nord, per 2 a 1. Les noies de Jordi Pujol es van avançar en el marcador amb un gol de Carla Ber al minut 33, però les macedònies van aconseguir donar-li la volta, amb dues dianes de Nastasja Nakova (55’) i Kalina Popeski (65’), deixant sense premi l’esforç de les joves futbolistes tricolors, que van oferir una molt bona imatge i van merèixer més.

Després de caure al primer partit davant la selecció amfitriona, Hongria, les andorranes no es van poder rescabalar de la derrota davant Macedònia del Nord i afrontaran el darrer compromís de la fase preliminar divendres a les quatre de la tarda davant de Lituània.