“Res em fa pensar que no puc guanyar”

Joan Verdú es va perdre la primera cursa de la Copa del Món per lesió, però treballa per arribar al cent per cent a la segona prova als Estats Units en el que serà l’inici d’una temporada il·lusionant.

La primera és obligada. Com està?

Doncs millor. Anímicament, va ser dur el dia de la carrera no poder competir amb el que ens havíem preparat i com de bé em sentia en tots els aspectes, però són coses que passen. Estic centrat en el que puc controlar, ja he passat per molts moments d’aquest tipus i sempre he tornat molt fort, així que afortunadament sé com gestionar-ho anímicament. També pel que fa a fisioteràpia i tractament, així que estem tots molt tranquils i centrats a recuperar-nos bé.

“Val-d'Isère el 14 de desembre la tinc molt marcada al calendari”



​

Va veure la cursa?

I tant que la vaig veure, va ser molt interessant. El món de l’esquí alpí enguany és espectacular, tornen grans atletes i això a nosaltres ens dona més visibilitat. Per a nosaltres és espectacular poder estar entre ells amb els millors i per a mi és una gran oportunitat enguany.

La part bona de la lesió, si n’hi ha, és que hi ha molt temps fins a la cursa següent.

Sí, mai és un bon moment perquè et passi alguna cosa, però ara tinc cinc setmanes per recuperar-me bé, preparar-me tècnicament i estar bé per al 8 de desembre. Ara estic tranquil, centrat en el que he de fer i pensant en la següent.

"Saalbach és una pista que conec molt bé i hi anirem a buscar la medalla"

​

Arribarà al cent per cent a Beaver Creek?

Sí, seguríssim que podré estar al cent per cent. Ho sé perquè l’any passat va passar-me una cosa similar i tenim els temps ben controlats, i ara ja em noto molt bé.

Comentava el seu entrenador que l’objectiu és guanyar enguany una Copa del Món. Ho veu factible?

Més que possible, veig que passarà perquè m’he estat entrenant amb grans esportistes. A la meva temporada l’any passat vaig aconseguir grans mànegues i grans resultats tot i les lesions, i vaig fer dos podis. M’he centrat moltíssim en tota la meva preparació en tots els aspectes, pel que fa a l’alimentació, el descans, la rehabilitació, tot el que comporta ser un gran esportista, i res em fa pensar que no puc aconseguir-ho i guanyar una Copa del Món. O sigui, anirem a lluitar-ho al màxim.

Té alguna cursa al cap?

Val-d’Isère el 14 de desembre la tinc molt marcada al calendari perquè és on vaig fer el primer podi l’any passat. És una pista molt tècnica que se’m dona bé i allà tindré la primera oportunitat per anar a buscar la victòria.

L’altre gran objectiu és fer medalla al Mundial de Saalbach?

Sí. Al final va tot lligat de la mà. Vull estar competint entre els millors a cada cursa perquè tinc el nivell per fer-ho. Després hi ha factors externs o particulars de cada carrera, que fan aconseguir un resultat o l’altre, però el nivell és tan bo que ens permetem somiar molt amunt. Saalbach és una pista que conec molt bé, on vaig acabar segon l’any passat, i anirem a buscar la medalla.

Enguany es presenta una Copa del Món amb un gran nivell.

Sí, és una grandíssima oportunitat, i quan em pregunten si em fa por dic que tot el contrari. És una gran oportunitat estar entre ells. Hi ha molta expectació, més visibilitat i estar al mig, entre ells, és espectacular.

Com porta el fet de ser el referent de tanta gent, especialment entre la canalla?

És un plaer i gairebé una obligació intentar inspirar-los i compartir amb ells tots els coneixements. Jo quan era petit no tenia un referent tan clar o proper que em pogués orientar i per això m’ho prenc com una cosa personal. A més, em satisfà molt compartir moments amb ells, per això fem vídeos, xerrades, campus o tota mena de coses per fer créixer la base.