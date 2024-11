Nikola Radicevic arriba "per donar-ho tot" en aquests dos mesos

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nikola Radicevic viu el primer dia com a jugador del MoraBanc Andorra i s'ha exercitat, per primera vegada, amb la plantilla tricolor. El base serbi, tal i com va avançar el Diari, és el nou reforç temporer -signa per dos mesos- i ja es troba a les ordres del tècnic, Natxo Lezkano per intentar ajudar i corregir l'aspecte de direcció en el joc. Amb Evans i Bassas de baixa i la incògnita de Rafa Luz, encara amb molèsties, Radicevic podria tenir alguns minuts aquest dissabte al Poliesportiu davant l'UCAM Múrcia. El jugador ha deixat clar que es troba preparat per debutar: "Físicament estic bé perquè tot l'estiu i en els mesos de pretemporada he estat entrenant amb l'equip de la meva ciutat -el KK Borac Cacak- i em van ajudar molt. Crec que estic en una bona forma i a punt per jugar". El base serbi ha subratllat que està "molt content per l'oportunitat que li ha donat el MoraBanc" i que està "per ajudar l'equip". Finalment ha reconegut que tenia ofertes d'altres equips però que trobava a faltar la Lliga ACB i que per això ha acceptat la proposta tricolor i que "tot i que siguin només dos mesos, donaré el 100 per cent".