Nikola Radicevic ja és a Andorra i signa per a dos mesos amb el MoraBanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou fitxatge del MoraBanc, Nikola Radicevic, va arribar ahir a Andorra i va passar satisfactòriament la revisió mèdica per esdevenir el nou reforç temporer per a Natxo Lezkano. El base serbi, de 30 anys i 1,97 d’alçada, signa per a dos mesos, aterra per corregir la quantitat de baixes que pateix l’equip en la direcció de joc –Evans, Bassas, Rafa Luz– i avui ja s’entrenarà amb els nous companys. La nova incorporació, avançada pel Diari, és un base experimentat, amb 174 partits a la Lliga Endesa, i aterra procedent del KK Cedevita Olimpija d’Eslovènia, on també ha disputat l’EuroCup. El director esportiu del club, Francesc Solana, va apuntar que Radicevic “ens ajudarà en la direcció on, en aquest moment, tenim molts problemes, en la posició de base. Ve per a dos mesos i esperem que pugui sumar en aquest període de temps”.