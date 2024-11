Andorra es regala una exhibició inesperada

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció de futbol sala va demostrar, de la millor manera possible, que es troba a punt per afrontar una competició tan exigent com la main round de l’Europeu. Aquesta finestra, amb el doble compromís amistós contra Moldàvia, la va inaugurar per la porta gran el grup de Talín Puyaltó amb un incontestable 5 a 0 davant un combinat, el moldau, amb molt millor rànquing mundial que els andorrans. Andorra es va mostrar molt superior des de l’inici, intens, amb personalitat i molta concentració, i va golejar Moldàvia en un partit en què, fins i tot, podia haver caigut algun gol més.