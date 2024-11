Andorra acollirà per primera vegada una prova de la Copa Col·legial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra acollirà per primer cop aquesta temporada la Copa Col·legial, una competició de bàsquet escolar per a nens i nenes d’entre 14 i 17 anys. La proclamada millor competició col·legial d’Europa va fundar-se el 2007 a Madrid, el 2013 va fer el salt a Barcelona i actualment es fa a Sevilla, Vitòria, València o Saragossa. La del Principat serà una de les delegacions que hi haurà a Catalunya, juntament amb Barcelona, Girona, Catalunya central i Maresme.

La previsió és que en aquesta primera edició participin entre vuit i 13 escoles del país, i les guanyadores es classificaran per disputar la fase final contra els vencedors de les altres delegacions. En el cas d’Andorra, serà la federació qui cobreixi el cost d’inscripció de les escoles i els jugadors, i el vicepresident de l’ens, Xavier González, va mostrar-se orgullós per l’arribada d’aquest projecte.