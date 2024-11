La lluita contra el dopatge als Jocs del 2025 costarà 40.000 euros

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La lluita antidopatge als Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 tindrà un cost de 40.000 euros. Així es desprèn d’un annex del projecte de pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) per al 2025, en què es destaca que el programa de controls està planificat per l’ITA (The International Testing Agency). Es tracta d’una organització independent constituïda com una fundació sense ànim de lucre que implementa programes antidopatge per a federacions esportives internacionals, organitzadors de grans esdeveniments esportius o qualsevol altra organització antidopatge que requereixi suport. El Comitè Olímpic Europeu obliga els organitzadors dels Jocs a contractar els serveis de l’ITA, i després les agències antidopatge dels països en qüestió són les encarregades d’executar el programa.