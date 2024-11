Joan Vinyes abandona per avaria al Rías Altas històric

Publicat per Redacció La Corunya Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van haver d’abandonar per avaria al Ral·li Rías Altas històric 2024 amb tres trams guanyats. La cita gallega, últim ral·li del Campionat d’Espanya de vehicles històrics, va tenir el pilot andorrà com un dels grans al·licients, per davant de la setantena d’equips participants. Vinyes i Mercader van marcar els millors temps als primers trams, però uns problemes amb els frens van provocar l’abandonament.