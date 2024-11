Els equips d’alpí i paralpí reprenen l’activitat

Verificat per

Els equips d’alpí i paralpí de la FAE ja s’han posat en funcionament després d’uns dies a casa. Tots els equips estan entrenant aquests dies en neu o ho tenen previst en les pròximes jornades. Així, Joan Verdú continua amb el procés d’entrenament i recuperació, treballant el físic, i també manté la dinàmica de recuperació del genoll de cara a la primera cita del curs, a Beaver Creek el 8 de desembre.

L’equip masculí de tècnica es troba a Levi (Finlàndia) amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo i Marc Fernández fent un primer bloc fins a l’11 de novembre, per tornar-hi el dia 17, que s’incorporarà Èric Ebri, que fins al moment serà a casa fent treball físic. Pere Cornella, en velocitat, marxarà al Canadà l’11 de novembre amb l’entrenador de la FAE, Christophe Fivel, i el grup de Copa d’Europa d’homes de l’equip de França. Des de diumenge, l’equip femení de tècnica –Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia– també és a Levi entrenant, mentre que el de velocitat –Cande Moreno i Jordina Caminal– farà una estada de tres dies a Sölden (Àustria) per entrenar gegant, fins dissabte. Des d’allà iniciaran el viatge, el dia 10, cap a Nakiska (Canadà), on estaran entrenant velocitat fins al dia 22. Finalment, en paralpí, Roger Puig i el seu entrenador, Pol Aguilà, són a Val Senales (Itàlia) fins al dia 8.