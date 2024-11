L’Inter empata amb el Pas i el Ranger’s se situa a dos punts

La Lliga Multisegur Assegurances està més viva que mai després de l’empat de l’Inter Escaldes amb el Pas de la Casa i el triomf del Ranger’s contra el Penya Encarnada, que deixa el conjunt propietat de Marco Fabián a només dos punts del lideratge. L’Inter va empatar 1-1 amb el conjunt encampadà, amb Sascha Andreu avançant els escaldencs i Selva igualant el partit per al Pas de la Casa deu minuts després. El Ranger’s havia fet abans la feina després d’imposar-se de manera contundent al Penya Encarnada amb els gols de Monsif, en dues ocasions, León, Prieto, Bordalló i Emi.

La tercera posició és ara per a l’Atlètic Escaldes, que no només no va aprofitar l’empat de l’Inter per acostar-se, sinó que va perdre una plaça, ja que no va passar del 0-0 davant del vigent campió, l’UE Santa Coloma. Els escaldencs tenen ara a un punt l’FC Santa Coloma, quart, que no va deixar-se sorprendre pel cuer, l’Esperança, i va vèncer per 0-2. Paez va obrir el marcador al primer quart d’hora, i Manu Calvo va fer al minut 42 el 0-2, que acabaria sent definitiu.

A l’últim partit de la jornada, l’FC Ordino va sumar la segona victòria de la temporada després d’imposar-se a l’FS La Massana per 0-3. Reyes va obrir el marcador a la primera part, i Morales i Yernerey van sentenciar a la represa.