L'Andorra no passa de l'empat (0-0) a la visita a Ourense

L’FC Andorra no va passar de l’empat a Ourense i ja acumula quatre jornades seguides sense guanyar. En un duel marcat per l’expulsió de Morgado al minut 60, els tricolors no van saber materialitzar en gols la superioritat demostrada fins llavors, cosa que els hauria permès retallar punts respecte als equips de dalt en una jornada en què Cultural o Reial Societat B, entre d’altres, van fallar.

La primera va ser local, amb una rematada llunyana de Gil sense excessiu perill, però el domini va ser tricolor des de l’inici. Tanmateix, va haver-hi aquella falta d’espurna final per poder generar ocasions clares, com una de Luismi, amb un xut massa tou, o una altra d’Ivan, amb una acció que el porter va aturar en dos temps. La pilota local no es traduïa en perill clar per a l’FC Andorra, que seguia provant-ho, però tímidament, com amb les arribades de Luismi i Álvaro Peña, sense èxit. L’Ourense esperava al darrere, però també en tenia alguna, com una de Carbonell després d’una errada de Moran, però el duel va arribar sense gols al descans.

A la represa, la primera part va tornar a ser tricolor amb una arribada de Clemente que va treure el porter local abans que el partit canviés per complet amb l’expulsió de Morgado al minut 58. El central va fer una dura entrada i, tot i que va tocar primer pilota, l’àrbitre no va dubtar-ho i va enviar-lo als vestidors abans d’hora. L’Ourense va mostrar-se més còmode i va tenir la victòria en un córner al tram final, però el marcador ja no es va tornar a moure, per sort per als tricolors, la qual cosa certificava el quart duel seguit sense guanyar per als de Ferran Costa.

L’FC Andorra rebrà diumenge el Barakaldo.