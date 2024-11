Derrota sense bases a Lleida

El MoraBanc Andorra va encaixar la tercera derrota de la temporada després de caure per 80-70 a la pista del Hiopos Lleida, en un duel marcat per la falta d’energia en la direcció. I és que els tricolors van haver de jugar en una pista dura i contra un rival feixuc com els lleidatans sense cap dels bases de referència. A la lesió d’Evans s’hi va afegir la de Bassas durant la setmana (tot apunta que estarà al voltant d’un mes fora per problemes al bessó), que no va ni viatjar, i la de Rafa Luz a l’isquiotibial, que va provar de jugar però que tot just va aguantar cinc minuts a la pista. Això va obligar a donar minuts de molta responsabilitat a Aaron Ganal, que se’n va sortir prou bé, i a Harding, que se’l va desplaçar de la posició habitual i es va quedar sense energia al tram final fruit de la dura defensa local. Tot i això, l’equip va fer un duel més que seriós els tres primers quarts fins que la benzina va dir prou.

Harding va tornar a ser el més destacat del MoraBanc.ACB Photo

El d’ahir no era un partit més, i és que semblava que a Lleida encara en tenien alguna d’apuntada de fa dues temporades a la LEB. O aquesta era la impressió mirant, i escoltant, la grada: semblava una mena de derbi, amb els lleidatans cantant “Andorra sucursal, Lleida capital” o “Andorra és Catalunya”, i el mig centenar de tricolors responent “Lleida és l’Andorra del sud”. Un toc picant a la grada que va posar, per si n’hi hagués pocs, més al·licients a un partit que va arrencar amb màxima igualtat, i amb un intercanvi de cops en un primer parcial que va acabar 19-18. No va ser fins al 25-27 amb una cistella de Dos Anjos en què els tricolors es posaven al davant per primer cop en tot el partit, però no va semblar que se’ls posés gaire bé, perquè van veure com el Lleida tornava a agafar cinc punts de marge. Tanmateix, un parcial de 0-11 va capgirar la situació amb un Harding estel·lar que deixava el duel 39-46 al descans.

A la represa, semblava que el MoraBanc tenia el partit on el volia, però es precipitava per moments, amb tirs gairebé a la desesperada en lloc de madurar més els atacs. El Lleida tampoc estava gaire millor, i els tricolors aguantaven els sis punts de renda (54-60) al final del tercer quart guiats per un Harding, de nou, estel·lar. Però el dipòsit va acabar-se, el Lleida va apujar la intensitat defensiva sense deixar ni rebre el nord-americà, i el MoraBanc va acabar sumant la tercera derrota del curs.

Ara venen dos partits seguits al Poliesportiu contra l’UCAM i l’Unicaja, però gairebé serà més important mirar a la infermeria i al mercat que no pas al parquet, perquè sense bases guanyar és molt complicat.